羅毓儀 遊廣州大出血

無綫小花羅毓儀最近趁復活節假期北上旅遊，與友人到廣州遊玩，她在街頭發現隱世的卡通販賣機，覺得超級可愛，少女心大發，忍不住打卡。之後她到充滿特色的廣州東山口，邊逛邊影靚相，最後卻中伏變成「血拼日」。雖然銀包大出血，但滿載而歸的她在社交網表示：「結果係大出血，好多隱世靚時裝店，好推薦大家去買衫。」