任晴佳 圖書館留到半夜

影帝任達華與琦琦的愛女任晴佳獲封「最索星二代」，年僅20歲的她就讀英國倫敦政治經濟學院，本是Year 2學生的她一直都是學霸，已經跳級讀Year 3課程，她表示：「有些難度，但我特別享受。」她為取得更佳成績，經常到圖書館溫習至凌晨一、兩點，相當勤力！