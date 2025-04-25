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任晴佳 圖書館留到半夜
影帝任達華與琦琦的愛女任晴佳獲封「最索星二代」，年僅20歲的她就讀英國倫敦政治經濟學院，本是Year 2學生的她一直都是學霸，已經跳級讀Year 3課程，她表示：「有些難度，但我特別享受。」她為取得更佳成績，經常到圖書館溫習至凌晨一、兩點，相當勤力！
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