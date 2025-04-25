傳偉仔周潤發入「城」做大佬 古天樂鬆口：可能雙龍頭

影帝古天樂前晚與潘燦良、袁澧林、游學修出席活動，古天樂獲大批粉絲撐場，收花又收禮物。「城寨」熱潮持續，有指將會開拍城寨三部曲，更網傳其中一部曲《九龍城寨之龍頭》除了古天樂、郭富城及任賢齊等原有班底外，更會驚喜加入梁朝偉飾演龍頭「雷震東」，而郭富城日前就推薦周潤發演出此角色，古仔笑說：「未知，龍頭好奇怪，可能孖龍頭呢！（你心水邊個做龍頭？）一切等劇本出咗先，同埋睇預算。」巧合地前一晚他與梁朝偉和周潤發現身同一場合，但古仔表示當時沒有提及電影的事。他又表示近幾年東南亞電影市場在萎縮，不能單靠香港市場，希望觀眾能夠入場睇戲支持電影業。

袁澧林高燒住院想逃走

袁澧林早前持續高燒不適入院，她透露因患流感及炎症，最高發燒達41.9度，要留院6天，笑言有想過偷走出院，目前已痊愈，雖然因病消瘦，但她自認捱得。提起前緋聞男友呂爵安（Edan）公開認愛女星林明禎，她大讚Edan好叻，當年傳緋聞時曾受Hater攻擊的她表示：「我依家冇人鬧，進步咗，心態好咗。」而游學修提到「試當真頻道」將於10月26日停運，他重申停運並非因金錢問題。