中娛星動：《歌手2025》名單流出 單依純唱功受賞識 有望Sing戰張惠妹

去年備受爭議的內地歌唱比賽節目《歌手》最新一季近日官宣，網上流出試音歌手名單，當中獲李克勤激讚為「唱歌天花板」00後新星單依純在名單之上，令網民大為興奮期待，盛傳港將葉蒨文及台灣歌后張惠妹亦有可能出戰！

內地歌唱比賽節目《歌手》去年爆發爭議，天后那英擊敗兩大外國歌后Chante Moore及Faouzia登上冠軍寶座，賽果備受網民質疑，怒轟不公。縱然如此，新一季《歌手》依然如期而至，《歌手2025》近日官宣將於下月16日播出，部分歌手已出發往長沙錄影。

除了陳楚生及白舉綱落實參與外，近日網上流傳一份試音歌手名單，包括00後靚聲王單依純、毛不易、黃子弘凡、胡夏及張真源等，網民評節目陣容大不如前，未有如去年般邀得那英、孫楠等重量級歌手坐鎮，認為參與歌手的人氣及實力愈來愈低，而在芸芸眾星中，網民對單依純最為受落。

個唱邀克勤祖兒助陣 現年23歲的單依純在《2020年中國好聲音》奪冠出道，之後於2022年的綜藝節目《聲生不息．港樂季》憑實力收穫大批粉絲，其中與李克勤合唱《這麼近（那麼遠）》一曲獲全城激讚，當時克勤也大讚她是「唱歌天花板」。單依純近月在內地舉行演唱會，先後邀得容祖兒及李克勤擔任嘉賓，而楊千嬅亦專誠捧場，並到後台合照。網民大讚單依純唱功紮實及感情細膩，現場演繹水準高，對她出戰《歌手2025》期望甚殷。

除了內地歌手外，網上流出多個外援的參賽者名單，當中包括香港實力唱將葉蒨文及台灣歌后張惠妹，但有傳後者因歌酬問題談不攏而拒絕加盟，但有可能以補位形式亮相數集。外國歌手方面，傳聞Westlife、Bruno Mars、Avril Lavigne、宇多田光等都在名單中，但網民認為可信性低。