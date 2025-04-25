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陳曉華忙裏偷閒 帶狗狗野餐
陳曉華與可愛狗狗打卡留念。
無綫小花陳曉華近年備受公司力捧，工作忙個不停，日前她忙裏偷閒相約好友到郊外野餐，與大自然近距離接觸。陳曉華與好友帶同寵物同行，一班狗狗活躍可愛，眾人玩得不亦樂乎。陳曉華當然少不得打卡留念，她先把外衣脫至肩膊位置，之後又除下外套大晒香肩，相當誘人。
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