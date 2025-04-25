獨家消息：兩代「霸氣女王」同劇過招 夏文汐空降做養母 佘詩曼備戰惡鬥

視后佘詩曼（阿佘）與一眾《新聞女王2》演員今日正式進組開工，「Man姐」阿佘率先Po相「報到」。本報收到獨家消息，之前一直保持神秘的Man姐養母角色，將會由80年代烈女夏文汐出演，兩代「霸氣女王」將於劇中展開激烈惡鬥。

無綫新劇《新聞女王2》今日正式開機拍攝，劇中演員佘詩曼、李施嬅、譚俊彥、高海寧及王敏奕分別秘密試造型後，又跟監製鍾澍佳一起圍讀，現時一切準備就緒，全體工作人員進入為期多月的拍攝。阿佘亦已到達內地準備，除了日前分享穿運動服的背面照外，昨日又貼出於酒店的自拍，她對着鏡頭嘟嘴賣萌又晒V，配文：「正式入組」，可見她狀態大勇。

據知今次劇中的「SNK新聞社」於內地搭廠拍攝，之後亦會回港取景，今次除了原本班底外，新加入的角色還有黃宗澤及谷婭溦，今輯劇情會揭示阿佘原來是孤兒，之前一直未有公布飾演Man姐養母的演員人選，現時揭曉夏文汐將加入劇組飾演該角色。今次是阿佘跟夏文汐首度合作，Man姐因為養母的關係才成為新聞工作者，故夏文汐的角色起着極大作用，跟阿佘亦會連番惡鬥。

林保怡專一「示愛」 夏文汐於80年代憑電影《唐朝豪放女》一炮而紅，又拍了電影《烈火青春》，被喻為香港第一代「霸氣烈女」，現時兩代「霸氣女王」同場，必定「戲」勢十足。而夏文汐於2017年曾受監製王心慰邀請為無綫拍攝劇集《逆緣》，劇中她有突破演出，跟黎諾懿大玩忘年戀更有咀戲，當時引起不少回響。

另一方面，與阿佘合作過的前輩及後輩向來對她有讚冇彈，日前林保怡為內地節目擔任嘉賓，被問到最欣賞的女藝人時，保怡於芸芸合作過的一線女藝人包括宣萱、郭可盈、邵美琪及陳慧珊中，貫徹始終選擇阿佘，而阿佘之後於社交網回覆：「我也喜歡林保怡！」