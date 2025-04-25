欣宜無預警清空社交網 蓄勢重新出發

歌手鄭欣宜神隱多時，昨日終於有新舉動，她在毫無預警下清空其個人社交平台，掀起熱議。有網民揣測此舉意味着她約滿寰亞公司，去舊迎新，準備重新出發與歌迷見面。

歌手鄭欣宜在樂壇獨當一面，惟前年4月突然停工神隱，屢傳患病，卻一直未有公開露面或交代健康狀況。以往曾有粉絲在街頭偶遇她，狀態尚算不錯，而農曆新年期間，她現身金牌經理人陳淑芬的團拜合照中，依然精神奕奕。

直至昨日，欣宜終於再有新動靜，她突然清空社交平台，連影片Channel中的Vlog亦同時消失，僅留下少量貼文及專輯歌曲。恰好欣宜剛與寰亞約滿，此舉令人聯想到她似乎有意重新出發，未知會否在不久的將來見到她強勢復出。

陳健安隊友離巢 無礙合作 另外，歌手陳健安（安仔）前晚出席公開活動時，被問到C AllStar舊隊友釗峰離開合作13年的寰亞，轉做獨立歌手，安仔表示C AllStar一直只是休團，並非解散，即使釗峰離巢，亦不會限制合作，只要時間適合，便會再走在一起。

談到釗峰的化妝師女友公開親密照放閃，安仔直言知道二人拍拖，又指釗峰的女友是其專屬化妝師，不會為其他隊友化妝。他認為每個人公開任何關係都值得祝福，問到會否像對方一樣放閃公開戀情？他表示到時便會知。