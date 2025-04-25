娛圈單打：二代索女唔錫身 展現真我畀心心

香港娛樂圈嘅星二代一向都係傳媒焦點，尤其係佢哋嘅衣着打扮，成日都成為網絡熱話。最近「阿B」鍾鎮濤與前妻章小蕙所生女兒鍾嘉晴（Chloe）喺社交平台大晒Bra Top相，騷出Fit爆馬甲線，即刻引來唔少網民畀心心。

其實唔止佢，有錢佬奸角專業戶王敏德個女王麗嘉（Irisa），亦係出名唔吝嗇晒身材，周不時中門大開玩自拍，34D上圍加「10頭身」超模比例，連老竇王敏德都睇到眼火爆，曾經出聲叫佢收斂吓，難得Irisa就繼續我行我素大派福利，網民睇到鼻血直流都值。

講到低調但一樣有料嘅，就不得不提「巴斯光年」鄧梓峰大女鄧瓊芝（Natalie），雖然佢無意入行，但憑住42吋長腿同索爆身形，不時喺IG分享性感相，仲曾經同外籍Model同場行騷，氣勢一啲都唔輸蝕。

不過Natalie最犀利嘅唔係得個樣，佢仲係個有才華嘅時尚攝影師，幫過麥浚龍、關智斌等影相，前排就同人氣網紅Emi Wong影靚相，正所謂無比較無傷害，即使Emi Wong貴為頂流YouTuber，一拍埋Natalie度，真係尾燈都睇唔到。

呢啲星二代敢於展現真我，某程度上反映咗新一代對「身體自主」嘅態度，話晒佢哋大部分都係喺外國長大，作風開放啲都唔出奇，加上社交媒體當道，性感唔再係負面標籤，吸Like吸眼球先係王道。

畢竟，香港社會都係相對保守，對呢類「露肉」行為始終有兩極反應，有人覺得係健康性感，亦有人覺得太Over，其實着得多定少都係個人選擇，不如睇吓佢哋有冇實力擺脫「星二代」光環好過。