老友相聚 有你冇我 胡定欣突擊撻杏兒朵 黃宗澤聞舊愛手震

向來搞鬼的藝人黃宗澤前日與胡定欣及吳卓羲等拍節目時被篤中「死穴」，事緣定欣在節目中跟鍾嘉欣連線對話，更表示之後會約見面，黃宗澤問：「點解冇人叫我？」怎料定欣突然爆出：「還有胡杏兒」，令黃宗澤笑到手都震。

藝人黃宗澤（Bosco）於內地商演活動甚多，一連幾天都在內地搵銀，出席活動之餘，更跟一眾舊無綫拍檔拍攝綜藝節目。Bosco前日跟多位《衝上雲霄》的拍檔齊齊到珠海為綜藝節目錄影，除了有好兄弟吳卓羲、林曉峰及胡定欣外，更有久未露面的陳慧珊。相隔22年再重聚，眾人以飛機師和空姐造型上陣，卓羲隨即打電話給「Sam哥」吳鎮宇，Bosco向鎮宇打招呼時，鎮宇竟用「大老闆」稱呼他，嚇得Bosco說：「我哪是大老闆呀？大哥！」接着鎮宇解釋指他有很多餐廳：「他拍《衝上雲霄》時已經跟我說要開餐廳！」Bosco就補充這一直是他的願望。

堅拒男Fans嗌老公 不過數到最爆的都是胡定欣，錄影期間他們打電話跟鍾嘉欣聊天，定欣表示本月30日會跟嘉欣見面，Bosco即問：「點解冇人請我嘅？」定欣竟笑言：「還有胡杏兒，所以沒有黃宗澤。」聽到舊愛名字，Bosco即時像被篤中「死穴」一樣，爆笑謂：「唔怪得冇請我。」

此外，日前Bosco於廣西出席活動時有求必應，更「瞓身」跟粉絲合照，台下女粉絲不停叫他「老公」，就連男粉絲都跟住照叫，令Bosco哭笑不得：「有一個要求，能不能男生不再叫我老公了！」即時引來全場爆笑。