2,000萬打造移動機關 Rock爆舞台放煙花 謝霆鋒啟德升空

歌手謝霆鋒王者歸來，昨晚在啟德體育園開個唱成亞洲第一人，霆鋒不惜工本斥資2,000萬打造舞台機關為久違25年的「鋒迷」帶來驚喜，霆鋒兩度升空，先後登上3層樓高的巨型鐵球及移動的舞台機關頂獻唱，令全場瘋狂。

千呼萬喚，歌手謝霆鋒相隔25年再度在港開騷，一連4場假啟德體育園主場館舉行的《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》昨晚開鑼，成為首位登上該場館開個唱的亞洲歌手，現場吸引逾4萬3千名「鋒迷」朝聖，除了母親狄波拉外，向來低調的女友王菲日前已秘密來港欣賞個唱，雖然妹妹謝婷婷未能現身捧場，但她在社交網發文為哥哥隔空打氣，表示會一如以往在精神上百分百陪伴他。

霆鋒全晚唱足29首金曲，期間歌手王嘉爾在銀幕的片段中出現，跟台上的霆鋒對唱《愛最大》，打破之前盛傳由好友陳奕迅及歌神張學友擔任嘉賓的傳聞。

追求完美的霆鋒豪擲2,000萬元打造舞台，極盡視聽之娛，當中最矚目是懸掛在半空的巨型鐵球。開場後鐵球從會場後方徐徐移動至台前，模擬撞向大屏幕，螢幕播出被撞至破裂及萬物進化的片段，身穿牛仔褲、T恤、戴黑超的霆鋒型爆登場，並唱出《不要說謊》為個唱揭開序幕，他接連唱出《改造人》及孭上結他Rock爆獻唱《活火山》，配合舞台上的煙火效果，氣氛熾熱。唱畢後他除下黑超，並開口說話：「你哋好似冇乜變，依然咁有火，大家都識咗廿年，今次仲邊唱邊跳兩個幾鐘，頭先見到幾個粉絲滿頭白髮。呢個場好大，如果你哋用番以前嘅聲線叫我，我係聽唔到。」歌迷聞言瘋狂大叫，呼喊聲震天。

自爆綵排想爆粗 當霆鋒唱出《不是定理》時，舞台升至約6米高，其後登上鐵球，他走上球頂並扣上安全帶升空，鐵球一度升至3層樓高，並由台前移到會場後方，好讓全場觀眾跟偶像拉近距離，粉絲相當驚喜，個個興奮狂叫，霆鋒笑言：「你哋唔好淨係掛住影我，攬住隔籬嗰個錫啦！」他在球頂連唱5首歌，唱到《一擊即中》及《玉蝴蝶》時更引發全場大合唱。而霆鋒返回主舞台後，舞台隨即解體，分拆出一個如鐵門的巨型機關裝置，並移動到中場，他站在機關最高處，直言：「我第一次綵排嘅時候，心裏想講10句粗口，希望你哋嘅心情同我一樣。」又在上方跟觀眾自拍。

除了連番的高空操作外，霆鋒兩度落台跟歌迷擊掌，實行對每個角落的歌迷貼身照顧。最後霆鋒以一曲經典《活著VIVA》壓軸，演唱會約於晚上10時20分結束。

期間一度發生小插曲，霆鋒以結他彈奏時，疑用力過猛，結他鈎斷了其褲子上的閃石鏈，他隨即將鏈子拋下台，引發觀眾爭奪。他又介紹其特別訂製的咪架，表示個唱後便會拿去拍賣，收益會捐給幫助貓狗的慈善團體。