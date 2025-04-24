香閨過夜 蜜照曝光 永野芽郁爆不倫四角戀 偷嗒人夫田中圭

日本人氣女星永野芽郁昨日驚爆不倫戀，她被爆與合演電影《接棒家族》的已婚男星田中圭在香閨密會，男方更被指有她家的後備鎖匙，她亦被拍到帶曾合拍劇集《Caster》的韓星金武俊回家約會，疑一腳踏兩船！

25歲的永野芽郁近年在藝能界十分吃香，去年與男神佐藤健合演的動畫真人片《工作細胞》大受歡迎，連續4星期稱霸票房榜冠軍，不過近日卻被爆與40歲人夫田中圭發展不倫戀，同時劈腿合演熱播中劇集《Caster》的韓國男星金武俊。

永野與田中圭於2021年合演電影《接棒家族》，飾演沒有血緣關係的父女。田中圭與息影女星SAKURA結婚14年，育有兩名女兒。而永野向來形象清純，不倫戀兼一腳踏兩船醜聞，令外界震驚。消息指永野與田中圭因合作《接》片相識後，去年開始拍拖，曾變裝到遊樂園約會，男方擁有她家的備份鑰匙。而本月中永野被拍到與金武俊一起搭的士回到香閨，且男方待在她家整整8小時，連續兩夜都在她家相聚。

當場斷正 慌張辯解 此外，永野又被拍到與田中圭共進晚餐，還去田中圭常去的酒吧，進入時酒吧貼出「包場」字條，而4月18日男方到永野的香閨過夜，隔天離開時，被記者當場直擊追問，田中圭慌張否認不倫關係，而且沒有女方家備份鑰匙，留宿是因為喝醉酒被對方照顧。昨日網上流傳永野與田中圭的手拖手親密合照，兩人又頭貼頭自拍，而永野曾透過社交網限時動態上載身穿同一上衣的照片，令人猜測當時她其實正與田中圭密會。

有關爆料內容，永野的公司否認她與田中圭交往，但仍表示：「可能引發誤會的行為，公司已嚴正告知本人必須深刻自覺其不當之處。同時，因這次報道造成相關人士、廣告與作品等合作廠商與工作人員，以及一直以來支持我們的粉絲們的困擾與擔憂，我們在此深深致歉。」

而金武俊則透過事務所承認去過永野家中，但澄清：「當時她的母親也一起在家，對我非常親切。我非常尊敬永野小姐作為日本演員的專業，但我們之間並無交往等的事實。」