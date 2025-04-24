暢所欲玄：入娛樂圈命格 從眉毛看「星途」

想做明星，除了實力，玄學都有影響！今期同大家探討，如何從面相與命盤看「星途」。

紫微斗數入面，想出名，就要留意「化科」星。如果事業宮、命宮、財帛宮或遷移宮出現「化科」，就容易有名氣。好多表演者及藝人的命盤，命宮如果是貪狼或破軍，都適合入娛樂圈。破軍星代表破舊立新，敢於創新，這個特質於現代社會代表創意，好多成功的發明家都是破軍坐命。如果命宮有破軍星，不妨好好利用這種能量，創造個人風格。

除了主星，還要睇睇是否擁有「坐貴向貴」的格局。命宮有天魁、天鉞兩粒貴人星，就容易得到貴人扶持。娛樂圈競爭激烈，有人賞識，機會自然多。「坐貴向貴」的人，人緣好，若再能主動結交朋友，擴闊圈子，貴人自然更多！

面相方面，眉毛最重要！眉毛代表名氣，如果冇眉毛，星途就難行。如果本身沒有眉毛，紋眉可以提升運勢嗎？可以，總比沒有好！天生靚眉，眉形順直完整、比例適中，就代表有名氣，遲早會紅！眉眼運主30至39歲，但單睇眉毛，已經可以睇得出名氣。我見過某些藝人，卸妝後竟然沒有眉毛，他們的星途就比較難行，可能一首Hit歌爆紅之後，就紅歌唔紅人，機會一閃即逝。

堪輿學家陳定幫師傅