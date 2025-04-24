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李彩華拍片晒鑽飾
藝人李彩華近年專注內地發展，豬籠入水，有傳身家早已超過兩億，現時持有12個物業，堪稱圈中小富婆！積極經營社交網的她，日前拍片大展歌喉，獻唱陳慧嫻的《今天的愛人是誰》，但不少網民「錯重點」，被她佩戴的巨型心形頸鏈及鑽石耳環吸引，指她散發貴氣，又讚她保養得宜，狀態大勇！
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