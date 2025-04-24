驚傳隱婚生子 林允擬法律追究

內地女星林允與迪麗熱巴人紅是非多，雙雙慘被造謠，為正視聽，兩人昨日不約而同發聲明捍衞聲譽！林允曾被周星馳相中演出電影《美人魚》而打開知名度，卻被指與年長16歲的「人夫」男星沈騰秘戀多年，隨着緋聞愈傳愈烈，雙方也出面闢謠，澄清沒有此事。沒想到近日林允再度登上熱搜，因一名曾替多位女星提供坐月服務的「月嫂」上傳兩人合照，令林允被懷疑隱婚生子！

該「月嫂」鍾姐在演藝圈相當出名，曾自爆為Angelababy、佟麗婭等負責孕產營養，故被稱為「明星月嫂」。現已退休的她不時在社交網分享近況，日前竟公開與林允的合照，引起網民揣測，網民紛紛留言：「不會生了吧！」、「有小孩了嗎？」但亦有心水清的網民指出，林允幾乎全年無休地拍戲或錄製綜藝節目，不可能懷孕。鍾姐的貼文現已全數清空，而林允亦在社交網澄清一切都是造謠，揚言堅決抵制這種行為，強調已走法律途徑。

熱巴反擊失實傳聞 至於迪麗熱巴工作室昨日發聲明，宣布對長期造謠的帳號採取法律行動，主要針對相關帳號長期在多個社交網發布對熱巴婚戀的不實信息，包括捏造與黃景瑜等藝人的戀情傳聞、短片等形式傳播侮辱內容。