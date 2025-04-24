女神崩壞鬥邋遢 雲浩影懶得沖涼 Ivy So狂索臭屁

樂壇新一代女神雲浩影（Cloud）及COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）日前齊齊接受網上節目訪問，分享私下麻甩一面。主持問到如果很夜才回到家，她們會否選擇不洗澡直接去睡覺？兩人互望一眼後，Ivy反問主持：「你覺得我哋邊個似係一定會沖涼？」主持指向她，Ivy卻說：「我係會唔沖涼嘅！」在旁的Cloud皺眉和應：「真係好攰嘛！」Ivy解釋指有時出門做普拉提，但不會出太多汗，覺得頭部沒出汗就不會洗澡，Cloud即搭話：「我Gel咗頭都會唔沖！（咁個枕頭點算？）紮起頭髮，等佢唔好掂到我塊臉囉！（咁咪會積埋一舊？）咁第二日會沖㗎嘛！」影片播出後引起網民討論，Cloud彈出留言：「嗱！我唔係日日都係咁嘅！」