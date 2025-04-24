女神崩壞鬥邋遢 雲浩影懶得沖涼 Ivy So狂索臭屁
歌手雲浩影與COLLAR成員蘇雅琳日前以嘉賓身份亮相網上節目，兩位女神拋下偶像包袱，大講「有味」話題，簡直隔住個Mon都聞到味！她們愈講愈放，引起網民熱議。
樂壇新一代女神雲浩影（Cloud）及COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）日前齊齊接受網上節目訪問，分享私下麻甩一面。主持問到如果很夜才回到家，她們會否選擇不洗澡直接去睡覺？兩人互望一眼後，Ivy反問主持：「你覺得我哋邊個似係一定會沖涼？」主持指向她，Ivy卻說：「我係會唔沖涼嘅！」在旁的Cloud皺眉和應：「真係好攰嘛！」Ivy解釋指有時出門做普拉提，但不會出太多汗，覺得頭部沒出汗就不會洗澡，Cloud即搭話：「我Gel咗頭都會唔沖！（咁個枕頭點算？）紮起頭髮，等佢唔好掂到我塊臉囉！（咁咪會積埋一舊？）咁第二日會沖㗎嘛！」影片播出後引起網民討論，Cloud彈出留言：「嗱！我唔係日日都係咁嘅！」
愛用腳板捽嘢
節目中，她們愈講愈放，Cloud直言平日不會執碗碟，又愛儲膠袋，更喜歡用腳板捽嘢，令人幻想到畫面麻甩又「烏歪」。Ivy則自爆特殊技能是「聞屁辨食」，她說：「有一日我放屁，好似有啲臭，嗯？我尋日食咗咩呢？我尋日食咗番薯或者大豆、豆漿，咁我就會避開嗰啲嘢，少啲食。」Cloud驚訝表示：「點會為咗放個屁唔臭而唔食啲嘢呀？」更語出驚人，指洗澡時放的「水屁」最臭！Ivy笑指跟COLLAR成員排舞時，如果有人想放屁就會舉手說：「我要放屁喇！」之後就會步出排舞室外，免得臭親大家。
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