唔止撞樣「白雪公主」 張敬軒變裝似蔡琴：最得人驚！

歌手張敬軒昨日亮相公開活動，對於早前發布的白雪公主惡搞影片，他搞笑地指提早過萬聖節之餘，更謂裝扮完發覺自己有點像台灣女歌手蔡琴！

英皇藝人張敬軒昨日於紅磡出席品牌發布會，受訪時他被問到早前於社交平台Po出《白雪「軒」公主》短片大獲好評，他指自己是抱住玩的心態，就像提早過萬聖節。問到他認為自己像不像真人版「白雪公主」Rachel Zegler？他笑言：「我扮完之後都嚇一嚇，真係有種餅印樣，但係我覺得最得人驚就係再望真啲就似蔡琴。」對於網民的評論，他笑稱不介意撞樣多位女演員，幸好全都是美女。

「軒公敲碗」整蠱自己 談及Tyson Yoshi曾稱等軒仔出歌才會出，軒仔笑指對方敬老，但他不想自己的輩份這麼快上升。提到「軒公」這個稱呼，他笑指當初為頻道改名「軒公敲碗」是整蠱形式，豈料整蠱到自己，個個都叫他軒公，他仍想大家叫他軒仔，與新一代歌手之間不想有種講輩分的感覺。另外，軒仔讚Tyson Yoshi是具前瞻性的歌手，對於《1994》MV的用心，令他感嘆新一代歌手的不同。

而有關早前他亮相街頭Busking被指騎劫現場，他直言不知道謝霆鋒會Online出現，早知便不會去，亦不知當時有記者在場，之後還會去支持，不過會更謹慎。