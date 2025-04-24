否認抄襲 新歌照下架 Jeremy無奈跪低 火速推新版本

男團MIRROR成員Jeremy首次作曲的新歌近日捲入抄襲風波，惹外界狂轟，雖然他已發聲明澄清沒有抄襲，但仍未能平息外界疑慮，新歌最終下架收場！Jeremy昨日首度露面回應事件，承認兩首歌類型確實相似，對作品下架大感不捨。

MIRROR成員呂爵安（Edan）、姜濤、李駿傑（Jeremy）和盧瀚霆（Anson Lo）首個「妹豬組」團綜節目《呂濤米Lo Seoul》將於下月5日首播，昨日他們現身宣傳，Jeremy未有因新歌MV下架而影響心情，全場笑容滿面。對於新歌《Tie Me Now》涉嫌抄襲韓國男團Stray Kids舊作《Red Lights》，Jeremy對事件令大家不快致歉，自言也不開心，最終MIRROR官方Channel將新歌下架，其他音樂平台則只有新版本的《Tie Me Now》（Intense Version），他表示是經團隊商量後才有此決定：「係好唔捨得嘅決定，推出重新編曲嘅版本。（好大挫敗感？）冇，最唔開心見到好多唔同討論，我做歌想畀大家見到自己唔同一面，帶歡樂畀大家，呢樣唔係我想見到嘅嘢。」但表示未有打擊他日後寫歌的信心，指上了寶貴一堂。對於新歌及MV與《Red Lights》有八成相似？Jeremy不諱言：「兩首歌音樂類型相似，有啲元素存在，意識到呢件事，所以先推出新版本。」Edan即搭嘴：「新版本唔似。」Jeremy表示事件沒有打亂他日後再出歌的計劃，並自爆前晚已完成下一首新歌的MV。

Anson Lo做「樹窿」 「妹豬組」4位成員經常互吐心聲，Edan近期不時找Anson Lo傾心事，Anson Lo表示樂意做「樹窿」，透露Edan有壓力，現已慢慢想通。對於近日他被網民公開瞌眼瞓照片，問到有否感到壓力？Anson Lo指當日身體不適及感疲倦，笑指此事有點無聊，不會因此不快，亦不介意被公開醜照，只擔心外界誤會他不尊重工作：「下次眼瞓我打大髀或者舉手去洗手間。」他續透露正努力操練線條，但只是為健康着想，並非想變筋肉人。姜濤亦解釋日前因一句「我都想瞓覺」被網民狠批無禮一事，他說：「我以後都唔講，對唔住大家，經一事長一智，以後再做好啲，所以你見我今日冇打呵欠。」對於網民翻炒他2021年在籃球場上爆衝突的片段，他不太介意：「畀大家食吓花生，我依家好少打波，男仔打波係咁，有啲碰撞。」

Anson Lo樂得做隊友的「樹窿」。 姜濤笑言以後唔敢亂講嘢。