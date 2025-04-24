談善言讚勻對手 鍾雪瑩講食經「擾敵」

早前憑電影《看我今天怎麼說》勇奪台灣金馬影后的鍾雪瑩，對於入圍金像影后大感榮幸，但最開心反而是她填詞的《What if》角逐「最佳原創電影歌曲」，她說：「第一次入圍原創歌曲獎，開心到唔識形容！」談到對手強勁，包括曾在《破．地獄》合作的好友衛詩雅，她笑指全部都是勁敵，雖然她曾奪金馬影后，但不覺信心特別大：「大家都做得好好睇，我啱啱先Send訊息畀衛詩雅，講埋啲無謂嘢。（擾敵？）做人唔係下下講競爭，可以講吓生活嘛！哈哈！如果佢攞，我都好開心！」又笑指兩人也愛吃，不時分享飲食資訊。問到贏得金馬影后後，工作是否增加不少？她竟說：「好似仲未出現新機會呀！」幸好她本身有做不同工作，如DJ、填詞、模特兒等，故就算曾一整年沒有戲拍，仍能靠寫作維持收入。