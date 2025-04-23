800圈中人淚海送別 中山美穗追思會 妹悲痛：不想說再見

日本影后中山美穗去年12月在家入浴時意外猝逝，享年54歲，其追思會昨日在東京國際Forum舉行，逾800名圈中人出席，其演員妹妹中山忍神情哀傷，直言很想與亡姐再見一面。

中山美穗的追思會昨日舉行，出席的圈中人包括電影《情書》導演岩井俊二、藝人豐川悅司、香取慎吾、竹中直人、柏原崇、田中麗奈、石田百合子、西島秀俊、森口博子、吉田榮作、藤原紀香與丈夫片岡愛之助等。中山忍受訪時談到亡姐難掩傷痛，落淚說：「我還不想說再見，好想跟她再見一面。」與美穗情同姊妹的女星小泉今日子致悼辭，分享雙方相處點滴，最後哭着說：「美穗，再見了，你做得很好，謝謝你，我可愛的妹妹，你要保重，不久我就會來見你。」現場一片淚海。

靈壇以七彩鮮花裝飾，遺照前插着美穗生前最愛、象徵其虛齡的55朵鮮紅色大麗花，遺照中的美穗露出優雅又溫柔的微笑，場內還展示她生前的歌衫、結他及不同時期的靚相。

5千市民獻花 追思會下午開放給公眾獻花，約有5,000人到場，大批影迷早於上午已開始排隊，會場外人山人海，中山忍在入口向每位入場人士鞠躬致意，公眾亦可透過美穗官網電子獻花。

此外，美穗於2017年最後主演的電影《當愛沉睡時》昨日重映，有份演出的韓星金材昱與導演鄭在恩專誠飛到日本出席追思會及上映會。金材昱在社交網留言，表示難忘與美穗初次見面及相處點滴，能與對方合作感光榮。