暢所欲玄：春季植物開運

春天植物盛放，在家裏適當位置擺放適合植物，可改善環境，紓緩壓力，有助家居運勢。

1.大葉植物：催旺財運

大葉植物如黃金葛或萬年青等，有吸納財氣的力量，適合放在窗前或陽台，如果住所對着海景或小區泳池，在窗前放置這些大葉植物更有利家居財運。另外，今年蛇年的正財位在西南方，長期擺放大葉植物也有利財運。而客廳牆角、大型音響儀器或電視機旁都適合放置植物。

2.鮮花：催旺姻緣

希望增加桃花運，擺放鮮花最為理想，水種花卉或浮花會短期內加快遇到姻緣的機會；但若想遇到長遠穩定的姻緣，最好是泥種鮮花。另外，從事需要人際網絡工作的朋友，在桃花位（蛇年在東南方）放置鮮花也有助擴大朋友圈。近年有不少永生花、仿真花，雖然外形美觀，但沒有真花的生命靈動力；如果希望催旺姻緣，使用鮮花較為恰當。

3.富貴竹：提升考試文職

希望提升小朋友的讀書考試運，可擺放富貴竹在小孩的書房或書桌上。富貴竹有「步步高陞」的象徵意義，放置4支水種富貴竹於文昌位（蛇年在正西方），也有助文職工作的升遷運勢。

堪輿學家麥玲玲師傅