4月23日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月23日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
泳兒失聲歷低潮
英皇歌手泳兒日前與師弟洪助昇走入校園參與音樂騷，泳兒靚聲獻唱後，分享曾經歷失聲之痛的低潮期，當時迷惘又失意的她不知道可以做甚麼：「但係最終，你都要搵個出口畀自己，有啲嘢發生咗係一定有原因，可能你未必即刻搵到答案。」她表示要學習有耐性，才能一步步解決難關。而洪助昇分享只要好好裝備自己及堅持，自然會有機會。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250423-0423_00282_063/泳兒失聲歷低潮
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc