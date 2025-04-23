英皇歌手泳兒日前與師弟洪助昇走入校園參與音樂騷，泳兒靚聲獻唱後，分享曾經歷失聲之痛的低潮期，當時迷惘又失意的她不知道可以做甚麼：「但係最終，你都要搵個出口畀自己，有啲嘢發生咗係一定有原因，可能你未必即刻搵到答案。」她表示要學習有耐性，才能一步步解決難關。而洪助昇分享只要好好裝備自己及堅持，自然會有機會。