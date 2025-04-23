林心如怒轟無法接受 黃子佼再被搜出586部性影像 添12名受害少女

台灣名主持黃子佼因購買及持有上千部未成年少女不雅影像，被判有期徒刑8個月，並罰款10萬元新台幣（約2.38萬港元），現正上訴二審。不過，檢方再查出另有586部性影像，當中涉及12名未成年少女，法院以部分被害人身份不明及未有報案，退回台北地檢署，沒有審理。惟檢察官認定，院方退回的影像與前案判決認定黃子佼所持有的未成年少女性影像，是單一持有行為，因此併案審理，昨日移送至台灣高等法院。