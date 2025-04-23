林心如怒轟無法接受 黃子佼再被搜出586部性影像 添12名受害少女
台灣名主持黃子佼因購買及持有上千部未成年少女不雅影像，被判有期徒刑8個月，並罰款10萬元新台幣（約2.38萬港元），現正上訴二審。不過，檢方再查出另有586部性影像，當中涉及12名未成年少女，法院以部分被害人身份不明及未有報案，退回台北地檢署，沒有審理。惟檢察官認定，院方退回的影像與前案判決認定黃子佼所持有的未成年少女性影像，是單一持有行為，因此併案審理，昨日移送至台灣高等法院。
律師點名譴責
持續關注黃子佼案的台灣律師李怡貞給予譴責，亦不滿黃子佼捲入#Me Too風波後，曾委託律師發函警告媒體、每次出庭都穿同一套衣服，疑借此混淆出庭次數及起初不認罪等。
而女星林心如昨日出席活動，直言對未成年受害者相關案件零容忍：「我對於兒少零容忍，不管是性侵、家暴、虐待，還有非法的錄製影片，大家去購買，這些事情完全沒辦法接受。」
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