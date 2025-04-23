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葉靖儀出「股」惑吸Like
葉靖儀跪坐在沙灘上，展現凹凸有致的曲線。
藝人葉靖儀憑姣好身材吸納不少粉絲，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前晒出一輯身穿螢光粉紅比堅尼的誘人照片，其中，她跪坐在沙灘上，盡騷渾圓美臀，引來不少粉絲留言：「你身材實在太完美喇」、「嘩！係夏天嘅感覺呀，太幸福啦！」性感美照令一眾粉絲鼻血直流，認真「股」惑。
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