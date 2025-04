藝人余思霆去年底宣布離巢無綫,日前她在社交網分享在「娘家」最後一日的影片。片中,她游走於電視城多個充滿回憶的角落,表現不捨,又發文多謝公司栽培:「自己8年前隻身嚟香港,當時連廣東話都唔識講,懷住既緊張又期待嘅心情,加入TVB呢個大家庭,帶住我一路成長。好感激每一個幫助我同埋聽我講嘢嘅人,先至成就到今日嘅我。最後亦展望未來,抱住感恩嘅心情離開呢度,我知道我將來嘅生活會更加精彩!」不少網民留言為她打氣,已離巢的蘇韻姿亦送上心心,而無綫藝人張振朗則留言:「See you 霆霆~~~Wish u all the best!」