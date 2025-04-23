陳楨怡輕鬆示範普拉提

藝人陳楨怡擁有九頭身模特兒身材，近日她拍片分享保持好身形的秘訣，原來是做普拉提塑形。片中，陳楨怡身穿白色Sports Bra搭配貼身瑜伽褲，修長美腿一覽無遺，腹部更有明顯腹肌，全身零贅肉弗到爆！她先後做出屈膝提腿、平板支撐、拉筋等多個動作，全方位展現美態，狀甚輕鬆，果然訓練有素！