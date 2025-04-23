小S二女出埠 吊帶裙騷Quali

台灣女星徐熙娣（小S）的二女兒許韶恩（Lily）顏值與氣質出眾，因激似「台灣第一名模」林志玲而圈粉無數。Lily近日到英國遊玩，還在社交網分享了一輯穿吊帶緊身長裙的靚相，散發高貴典雅的氣息，不少網民留言：「這是雜誌等級的吧！美翻」、「根本是降落凡間的天使」、「小S生了3個林志玲。」