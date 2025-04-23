4月23日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月23日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
小S二女出埠 吊帶裙騷Quali
擁有超高顏值的Lily被指與台灣女神林志玲撞樣。
台灣女星徐熙娣（小S）的二女兒許韶恩（Lily）顏值與氣質出眾，因激似「台灣第一名模」林志玲而圈粉無數。Lily近日到英國遊玩，還在社交網分享了一輯穿吊帶緊身長裙的靚相，散發高貴典雅的氣息，不少網民留言：「這是雜誌等級的吧！美翻」、「根本是降落凡間的天使」、「小S生了3個林志玲。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20250423-0423_00282_043/小S二女出埠-吊帶裙騷Quali
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc