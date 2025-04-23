姚焯菲歌迷重本谷歌 6位數打造燈箱走廊

姚焯菲看見燈箱走廊及巨型廣告屏，不禁高呼「Oh My God 」！

「聲夢小花」姚焯菲早前推出新歌，一眾「小菲象」（粉絲暱稱）豪花6位數於鑽石山港鐵站打造燈箱走廊應援，她特意前往打卡，以感謝歌迷支持！

向來形象清純的姚焯菲（Chantel）大變身，新歌《New Fantasy》走「成熟風」散發女人味，為支持偶像勇敢挑戰新形象，一眾「小菲象」送上大禮，於鑽石山港鐵站打造一個沉浸式燈箱走廊，Chantel的新歌MV及廣告連續於8個LED廣告電視及15個燈箱出現，估計花費約6位數字。

親身打卡致謝 為答謝「小菲象」的心意，Chantel日前親身前往打卡，更特意戴上印有新歌名的Cap帽，非常有心思。她連擺多個甫士，又驚訝表示：「Oh My God !」對粉絲的愛戴深感高興。後援會分享其打卡照及影片，粉絲紛紛讚她又靚又可愛，表示想影埋一份。

另外，Chantel早前在無綫節目《中年好聲音3》與年長一大截的參賽者張與辰合唱，大獲好評，事後張與辰撰文向她致謝：「知道要同Chantel合作的時候，揀歌成為我哋最大挑戰，想搵首主音同和音都好有發揮空間嘅歌嚟唱，最終一致揀咗《許願》。」又指與Chantel對望時忍笑是一大挑戰！至於在節目中被Chantel歌聲迷倒的森美，亦在社交網讚「聲夢小公主」人靚歌甜。