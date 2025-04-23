自豪女兒遺傳跳舞天分 郭富城謙虛爭帝：信心唔可以爆棚

影帝郭富城昨日亮相公開活動，對於今年角逐金像影帝，他指有信心但不可以「爆棚」，保持平常心最重要。談到與太太方媛早前慶祝結婚8周年，他自爆互有送禮，又指細女有跳舞天分，遺傳了他的跳舞基因！

天王郭富城（Aaron）昨日以代言人身份在灣仔出席活動，同場還有陳凱琳及陳瀅。Aaron憑電影《臨時劫案》入圍今屆金像獎「最佳男主角」，他指屆時會出席頒獎禮，但老婆不會同行。問到可有信心得獎？他表示：「做咗演員咁耐，我都係講嗰句啦，信心就一定有，不過唔可以爆棚，同埋講到最尾都係平常心。」

最享受天倫之樂 早前Aaron在西安拍電影，他指該片已完成拍攝，今次飾演的角色是裝修公司判頭，劇本中有追債情節，覺得故事吸引又有趣，目前亦有篩選其他電影劇本，希望找到優質和合適的劇本拍攝。提到日前與太太方媛慶祝結婚8周年，他透露去了品嘗法國菜，有鮮花和蛋糕，夫妻之間亦有互送禮物。

早前方媛在社交平台晒出細女Charlotte的跳舞片段，Aaron指細女現時在網上自學跳舞，有時候全家人吃完飯到花園休息時，Charlotte會主動表演跳舞，令他由衷感嘆天倫之樂最快樂。問到女兒是否有天分？他笑言：「冇辦法啦，因為係我個女。」他亦談到大女Chantelle喜歡畫畫，問到兩個女兒是否很仰慕他時，Aaron甜絲絲分享兩個愛女平時很早睡，但當他舉行演唱會時，會跟媽媽到場支持，更等到約11點演唱會結束時，到後台向他送抱及獻吻，直言這為他帶來更大的動力，要做好爸爸和好榜樣。