6年SheShe戀修成正果 姬絲汀娶編劇女友 愛巢行禮

憑《吸血新世紀》（Twilight）系列走紅的35歲美國同志女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart），與37歲編劇女友Dylan Meyer自2019年拍拖以來一直感情穩定，前日她們趁復活節期間在美國洛杉磯的愛巢拉埋天窗。

有傳媒拍得婚禮過程，二人打扮襯到絕，姬絲汀為女友戴上婚戒並送上白色花束，禮成後兩位「新娘子」在朋友及家人前咀嘴。據知姬絲汀與Dylan於上周二領取結婚證書，前一日被拍到穿情侶裝外出。雙方於2019年發展戀情，拍拖兩年後訂婚。

原本是異性戀者的姬絲汀於2008年因合作《吸血新世紀》，與英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）戲假情真，不過向傳媒公開戀情後不久，有雜誌就刊登她背住男友與《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsman）的已婚英國導演Rupert Sanders街頭咀嘴，其後姬絲汀受訪向羅拔公開道歉。雖然後來羅拔原諒女友，但最終二人於2013年還是分手收場，其後姬絲汀轉性向與多位女性拍拖。

伊莉莎伯「蜜照」報喜 除了姬絲汀之外，有「美魔女」之稱的英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley），前日亦趁復活節宣布喜訊，59歲的她與美國天后Miley Cyrus的63歲歌手父親Billy Ray Cyrus各自公開親密照放閃。戴上兔仔耳頭箍的Billy在農場親吻戴草帽的伊莉莎伯臉頰，女方面露甜蜜笑容。Billy經歷過3段婚姻，去年8月與歌手老婆Firerose離婚，之後被對方指控家暴。