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是日通勝

農曆三月廿五 乙巳年 庚辰月 辛酉日
宜： 祭祀、理髮、安葬
忌：動土、出行、交易
幸運方向：坐西南向東北
幸運數字：24、19、39
幸運顏色：藍色、黑色
吉時：
上午7時至9時
上午9時至11時
中午11時至1時
凶時：
下午5時至7時
晚上7時至9時
晚上9時至11時
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