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李多慧耍心機出「峰」頭
韓籍啦啦隊女神李多慧，轉戰台灣發展後人氣急升，代言廣告接不停，不過寵粉的她，亦會抽空晒靚相派福利。近日她在社交網分享多張工作花絮照，當中她身穿低胸藍色針織上衣，耍小心機將其中一邊衣領拉低，露出鎖骨及香肩之餘，連白滑雪乳亦一覽無遺，令網民睇到眼凸凸！
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