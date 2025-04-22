獨家訪問：請假出埠慶生 陳星妤接愛心應援 粉絲做臨記追星

藝人陳星妤將於5月1日迎來30歲生日，昨日有約30名粉絲齊集大搞派對，為她提前慶祝。席間她與各人玩遊戲之餘又展開深情對話，有粉絲自爆由星妤任職模特兒時期已鍾情於她，有人更因為想多接觸她而展開臨時演員生涯，教星妤感動不已。大會其後推出3個大小不一的蛋糕，並送上大束鮮花給壽星女，場面溫馨。

全力備戰新劇 談到今次粉絲聚會，星妤直言有歉意：「其實去年年底已經有咁嘅構思，不過當時劇接劇咁開工，之後又要等新劇《玫瑰戰爭》正式拍攝，時間上較難遷就，終於拖到依家先實現到。今次係我同粉絲嘅首次正式聚會，好開心。（佢哋以往做過啲乜，會令你比較難忘？）有粉絲見我開工日夜顛倒，試過準備啲暖胃醒神飲品畀我，真係好窩心。」

問到生日願望，她希望事業上可以作出更多新嘗試。她指生日當天已獲准放假，計劃出埠去短途旅行放鬆一下，之後就集中火力應付《玫》劇的繁忙拍攝工作，又說：「劇集《一舞傾城》班兄弟姐妹都有約我慶祝，依家夾緊時間。雖然合作完咗咁耐，但友情依舊，好珍貴兼難得。」