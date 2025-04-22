大讚陳曉華高質 朱敏瀚爆肌Sell性感 王敏奕「肉照」在手

藝人王敏奕與朱敏瀚在無綫愛情新劇奉旨談情兼有純潔床戲，拍攝期間操弗達到人生巔峰的朱敏瀚更成為劇集「性感擔當」，敏奕笑言手握對方大量「肉照」。

王敏奕、朱敏瀚（朱仔）、黃子恆、鄧智堅和倪嘉雯等，昨日在將軍澳電視城宣傳無綫新劇《虛擬情人》。朱仔劇中扮演虛擬完美情人，由純潔演到曳曳，與敏奕有床戲的他更有不少騷肌場面。朱仔自言劇中身材是自己有史以來的巔峰狀態，甚至更勝《拳王》的身形。敏奕則自爆手握對方大量「肉照」：「佢對自己嘅身材管理都好強迫症，已經唔夠瞓，仲要成日喺個廠度舉啞鈴，所以我幫佢記錄低，有需要可以問我攞番。」

拍床戲轉玩純潔 敏奕笑指朱仔是劇中「性感擔當」，相關演出都交給他，朱仔笑說：「近期同我拍檔嘅女仔都好幸福，因為啲性感演出我包辦晒。」他們又預告劇中有純潔床戲：「依家觀眾慣咗尺度好大，但係我哋拍番純情嘅愛情片，可以好唔一樣。」

劇中追求完美情人的敏奕指老公曾國祥接近完美，但具體欠缺了甚麼就保持神秘。朱仔被問到緋聞女友陳曉華是否完美情人？他笑說：「能夠成為我哋TVB嘅藝人，都有一定質素。」談及被指租豪宅與陳曉華同居時，朱仔表示：「我係同媽咪住嘅，我都希望有能力、有多啲錢可以租屋畀唔同嘅同事住，如果我有能力，希望唔係淨係幫到佢一個，希望幫到身邊有需要嘅人。」問到被拍得同車接載陳曉華，他即進入「智能模式」迴避問題：「作為一個虛擬情人，只要下載個App，我就會成為你嘅情人。」