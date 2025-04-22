娛樂

海兒晒命玩貓 網民嗌羨慕

海兒對住可愛貓咪，自然心都融埋。 海兒對住可愛貓咪，自然心都融埋。
海兒對住可愛貓咪，自然心都融埋。
英皇「音樂女神」海兒樣靚身材正，擁有豐滿身材的她不時於社交網大晒性感相派福利。不過前日她收起完美Body，改為晒幸福，上載了3張抱住愛貓的照片，留言：「不知不覺就兩個幾月啦，又係一位嗲嗲怪，由朝到晚都要抱住。ps.我係晒命。」網民留言大讚貓咪可愛之餘，更搞笑指好羨慕貓咪可以被海兒攬到實！
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