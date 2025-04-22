薛凱琪隔空對唱灑淚 方大同遺作獲提名 出戰新加坡爭3獎

音樂才子方大同因病離世兩個月，但佳作永留人間，獲得新加坡音樂頒獎禮3項提名，跟林家謙及林宥嘉爭奪榮銜。而其好友薛凱琪為悼念故友，望天隔空對唱，又送上「給方大同的信」，感人氛圍令台上台下均淚崩。

歌手方大同於2月21日撒手人寰，但時間未抹去其音樂成就，日前新加坡《第18屆Freshmusic Awards（FMA）》公布各獎項入圍名單，方大同憑專輯《夢想家》入圍「最佳男演唱人」及「年度10大專輯」，當中的歌曲《回留》更有份角逐「年度10大單曲」獎，一共獲3大獎項提名，可見他在華語樂壇的影響力永垂不朽。

今年獲提名「最佳男演唱人」的8位歌手來自香港、台灣及新加坡等地，除了方大同外，較為港人熟悉的還有台灣歌手林宥嘉。至於跟方大同齊角逐「年度10大單曲」的歌手中，香港代表有憑電影《破．地獄》主題曲《普渡眾生》入選的林家謙，足證他早已衝出香港，在華語樂壇佔一席位。

竇靖童孖魏如萱入圍 「最佳女演唱人」入圍者包括台灣歌手梁文音、江美琪、魏如萱及內地歌手郁可唯等，至於樂壇天后王菲愛女竇靖童與魏如萱合唱的《可憐的東西》有份角逐「年度10大單曲」。

另外，方大同的摯友薛凱琪（Fiona）曾憑歌曲《奇洛李維斯回信》爆紅，日前在廣州演唱會上，她向天上的方大同發出公開信，內容提到「你給了我們和這個地球那麼多的愛，所以我們只會帶着溫暖的微笑，去愛你和想念你。」除了獻唱故友作品《四人遊》及《Love Song》外，最催淚是她和方大同隔空合唱《才二十三》，雖然Fiona在信中表示要微笑，但見她不時昂首望天，又一度背向觀眾用紙巾抹淚，台下歌迷陪她感動落淚。