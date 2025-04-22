「新郎新娘」合體谷劇 劉佩玥結婚但求簽字 劉穎鏇姊弟戀照殺

無綫劇集《奪命提示》進入結局篇，劇中美女劉穎鏇、劉佩玥及郭柏妍穿上性感婚紗出席宣傳活動。劉佩玥笑言已不再憧憬夢幻婚禮：「就咁簽個字都得！」劉穎鏇則表示接受姊弟戀，但年紀不能相差太遠。

視帝張振朗、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥、郭柏妍及丁子朗等，昨日為熱播劇《奪命提示》做宣傳，3位美女穿上婚紗性感亮相，現場如婚禮般熱鬧。

劉佩玥指加入無綫後已穿過多次婚紗，笑言已經沒有甚麼感覺，將來結婚或會穿西裝，又自爆不如從前般憧憬夢幻婚禮：「以前覺得要好靚，但依家一切從簡，就咁簽個字都得喇！」身旁的山聰聞言即緊張表示不能這麼隨便，又坦言恨見身邊的姊妹找到幸福。劉佩玥表示結婚是開心事，有好消息一定會跟大家宣布，問到跟緋聞男友周志康是否已有共識？她即以笑帶過，指事業行先。

張振朗心郁築愛巢 劉穎鏇指從未幻想過自己的婚禮，可能與未有對象有關。身旁的振朗即開玩笑，叫她等山聰的4歲囝囝Jaco長大後就可結婚，劉穎鏇笑稱不介意姊弟戀，但年紀差太遠會擔心有代溝。至於振朗希望能以旅行方式結婚，雙方家人一起外遊，開心簡單地完成婚禮，但隨即笑說：「但我未結住呀，哈哈！做吓嘢先。我好想買層樓同屋企人一齊住。」問到女友楊偲泳是否已答應？他笑言讓記者代為問女友，又指家人一向和睦，不擔心有婆媳糾紛。至於山聰指當年結婚沒有玩新郎儀式，考慮將來在結婚周年紀念時再玩過。