英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 迷你波莉（Ⅳ）
10:30 搞鬼孖寶（Ⅱ）
10:55 湯馬仕小火車超級泡泡機
11:25 童遊野生世界
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 野性新加坡：河流世界
1:55 澳洲滋味精選
2:25 動物的奇妙外衣
3:25 智能安樂窩
3:50 創新國度（ⅩⅤⅡ）
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（ＬⅣ）
5:30 童遊野生世界
6:00 笑笑小電影動物反斗篇
6:50 世界真細小
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 明珠雜誌
8:30 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅥ）
9:30 魔幻屠龍4：心火之戰（PG）
11:30 晚間新聞
11:50 明珠雜誌
12:20 澳紐豪華居庭（Ⅲ）
12:45 中國24小時
1:30 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：