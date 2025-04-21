木村台灣搵食 辣到驚呼

日劇天王木村拓哉相隔7年，本月初到訪台灣出席代言活動，並順道為其頻道拍片。日前他公開首條視頻，分享在台灣的點滴。

當日活動結束後，木村獲代言品牌的老闆帶路，大擦台灣著名牛肉麵、滷花干。他大讚好味，更露出趣怪表情，而品嘗小辣的酸辣乾拌麵時，他「抗議」直喊好辣，其實辣度只屬微辣而已。