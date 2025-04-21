無預警爆感情線 網民嘲「萬年老配」顏值低 高允貞新CP遭嫌棄

韓星高允貞孭飛的醫療劇前日播出新一集，她主動與男星鄭準元牽手，預告二人有愛情線，雖然收視創新高，但劇迷唔Buy，嫌棄女神的「CP」搭檔不夠靚仔，顏值不配，影響追看意欲！

高允貞主演的新劇《機智住院醫生生活》，本月12日在有線頻道tvN及串流平台同步啟播。內容圍繞高允貞、申始雅、姜有皙及韓藝智飾演的婦產科第1年住院醫生的生活與成長故事，首播收視錄得3.680%，起步不俗。高允貞飾演的婦科醫生吳怡英率真可愛，鄭準元則扮演婦產科第4年住院醫生具道圓，是女方姊夫的弟弟，二人在醫院共事期間有不少交集，當高允貞被其他醫生刁難時，鄭準元即挺身維護。

鄭準元獲撐「魅力暖男」 劇集事前未有透露高允貞有CP線，直至前日播出第3集結尾，全體醫護人員大合照，高允貞突然主動牽着鄭準元，並甜笑凝視，預告二人愛情線即將展開，刺激收視由上集3.986%升至4.475%新高。不過，有劇迷嫌棄鄭準元的顏值配不上女神，難以擦出CP火花。現年37歲的鄭準元出道10年，演過不少影視作品，但全屬配角，今次卻高攀女主角談情，有網民留言：「這顏值很難令人追捧女主的CP線，為何不找帥一點？」導演力撐男方外形穩重，無論聲線還是身材也很有魅力，十分勝任角色，也有網民認為他的暖男角色討好，期待二人展開有趣的浪漫情節。

今次劇集是人氣劇《機智醫生生活》系列的衍生作品，曾演出前作的劉延錫與趙正錫除了有份客串外，還聯同舊拍檔鄭京浩、金大明及田美都於前作中夾Band組成的樂隊「美都與Falasol」，相隔5年再度合體為《機智住院醫生生活》獻聲，演繹插曲《Amateur》，並於昨午在音源網站公開。

另外，韓團BTOB成員陸星材與女團宇宙少女成員苞娜合演的SBS古裝劇《鬼宮》，上周五首播高開9.2%，前晚與《機》劇對撼，收視跌至8.3%。