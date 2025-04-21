暢所欲玄：風水輪流轉

我們經常聽到「十年河東，十年河西」、「富不過三代，窮不過五服」等。

是否到佛寺廟宇求神拜佛，就要甚麼有甚麼？若是真的，那寺廟我想你迫也迫不到入去！如果你說我好努力一定賺到錢，那麼牛一樣勤力，如果你覺得受到委屈就會有福報，你可以福如東海嗎？就算你是玄學高手，就可以為自己改變命運嗎？除非你用一些手段伎倆去迷惑信眾。

人壞在心，樹壞在根。你可以大度，原諒別人，但不要愚蠢到再去相信對方。你可以不記仇，但不可以不記住被人陷害的教訓。你沒有害人之心，但一定要有防人之心。有些人會不停利用包裝宣傳，說自己怎樣厲害，偽裝成怎樣慈悲大智慧，目的是掠奪你的金錢！人知不如天知，失去了或許是真正所得，如果得到了或許是地獄門票。

命裏有時終須有，命裏無時莫強求，這就是你的運，可以透過中華老祖宗留下智慧，從你的出生日期拆解命運密碼，即所謂八字學說。

先照顧好自己，世界才會屬於你，正所謂「風雨由天，快樂由己，保重身邊，健康第一」，在能力所能及的範圍內，活得盡興，不要被他人割韭菜，為他人而活，珍惜自己，瀟洒開懷地做主人翁。

堪輿學者元海