釗峰驚爆4年半戀情 半裸咀女照撒網

組合C AllStar成員梁釗峰今年初宣布離開效力13年的寰亞唱片公司，轉做獨立歌手。他一向專注音樂，甚少提及感情，但日前一名化妝師突然在社交網上載36張與釗鋒的親密合照及一段影片，當中包括半裸親吻床照，疑單方面公開4年半的戀情。該化妝師發文表示：「正正因為我們經歷了太多太多，所以更加珍惜對方，感謝你一直的疼錫，4年半快樂，Love u !」並標示釗峰的社交網帳號，但釗峰未有轉發及回應，之後標示也消失。相中所見，二人關係相當親密，釗峰與長髮靚女化妝師經常結伴出遊，還有在屋內合照，其中見到釗峰赤裸上身與女伴咀嘴，又有女伴露香肩擁抱合照，非常香艷。而影片則見到釗峰行近女伴，之後主動親吻對方。

代女友講唔好意思 對於女友忽然在網上公開兩人關係，釗峰受訪時說：「我事前知道，但冇過問係啲咩合照，如果太親密嚇親大家，我代佢向大家講唔好意思，哈哈！」問到為何一直不公開戀情？他說：「身邊嘅朋友、合作夥伴都知，不過感情事我一直都係保持低調，所以冇話咩公唔公開。」問有否結婚計劃？他說：「未有啲咩新計劃同埋打算，假若真係有開心事分享嘅再通知大家。」

釗峰入行多年負面新聞不多，最為人熟知的是與張栢芝傳緋聞，2013年他被影到出入栢芝香閨，當年栢芝已跟謝霆鋒離婚，傳媒形容栢芝半夜「偷運」小男友釗峰返香閨過夜。不過，釗峰否認姊弟戀，澄清兩人僅工作上碰面，私底下並不常見面。