行山拖實老公免走失！ 袁詠儀帶壞阿女 氹Miko「陪酒」

影后袁詠儀與馬來西亞女神黃潔琪在電影《OMG!阿媽有喜》演母女，袁詠儀指對方是「宅女」，放工只會回家或做運動，並自爆拍攝期間「帶壞」她飲酒！

藝人袁詠儀（靚靚）和黃潔琪（Miko）昨日亮相馬來西亞電影《OMG!阿媽有喜》復活節優先場，靚靚指片中女兒Miko不時跟她頂嘴，又喜歡外出玩，很夜才回家，現實中卻完全相反，踢爆Miko是「宅女」！靚靚表示自己結束一整天的拍攝後，間中會留下來討論當天表現或翌日的拍攝細節，Miko卻每次都拿起背囊就走：「我初初以為佢係約咗人，原來佢係返屋企或者去做運動，咁我就發現原來呢個女係好宅！」

靚靚稱之後開始「留難」Miko，刻意要求對方留下，自此Miko開始遲走，並會陪他們飲酒聊天。除了「阿女」外，靚靚更教壞片中老公，要求他一同飲酒，又夾錢賭波及買彩票，笑稱這樣的關係才融洽，後來整個宣傳期間就像真正的一家人。

不介意封「翻版林明禎」 談到早前與老公張智霖登普陀山，全程十指緊扣，她笑指全因怕跌倒或走散。她又透露老公做手術處理膽石問題後進展良好，但要注重飲食習慣才可有效減低復發機會，問到她會否監督對方？她說：「提吓啦，成日講就好煩，唔想佢覺得個老婆好煩，咪畀個凌厲嘅眼神提一提佢囉！」

至於Miko知道自己被網民封為「翻版林明禎」，問到她覺得是否相似？她笑言見仁見智，並指自己對傳媒而言相對陌生，若這個稱呼能讓自己被更多人認識也不算壞事，在旁的靚靚即大讚她答得很得體。