范瑋琪跪拜歌迷惹非議 薛凱琪超高衩舞衣 被插低俗

歌手薛凱琪前晚在廣州開騷，以高衩舞衣亮相，做出多個挑逗動作，惹來網民一致負評，狠批其造型過於暴露，毫無美感，甚為低俗。至於在成都開騷的范瑋琪同樣飽受負評，她跪地雙手合十，並鞠躬向歌迷道謝的舉動，被批誇張兼做作。

薛凱琪（Fiona）早前因音樂才子方大同病逝而情緒崩潰，她日前受訪時更自稱有抑鬱復發的徵兆，令人擔心，不過她仍強忍悲痛繼續工作，前晚她在廣州舉行演唱會，卻惹來不少負評。

粉絲撐狀態已恢復 有網友分享演唱會片段，Fiona身穿如泳衣一樣的舞衣，極高衩的剪裁加上黑色絲襪，大跳辣舞，更躺在台上擘腿，做出挑逗動作，突破性感極限，惹來一眾網民熱議。不少網民狠批她的造型毫無美感及暴露，十分低俗：「可以說得上是沒胸沒屁股吧，這個造型對她的身材不是很友好」、「扭就算了，這躺下岔開大腿我真是……還我薛凱琪！」亦有網民指Fiona於舞台上又跳又唱，狀態似乎已經回復，令大家不用擔心其情緒問題。

另一邊廂，同樣在內地開騷的台灣歌手范瑋琪，日前於成都開唱，經常被網民狙擊的她在台上表示：「我覺得怕被別人討厭並不是我的弱點，這個世界很喧囂，人生非常的短，我要為自己而活，你們也要為你們自己而活。」她透露有關注網民的評論，坦言自己不想再在網上發表太多東西。

演唱會尾聲時，范瑋琪向歌迷道謝，跪下雙手合十並鞠躬，此舉被狠批太誇張和做作：「這是在幹甚麼」、「太假了吧！」