與馬國明龔嘉欣拍住上 陳山聰做完手術 雲頂開騷打頭陣

視帝陳山聰、馬國明、蕭正楠及龔嘉欣等前晚雲集馬來西亞開騷。山聰手術後眼疾已無礙，且連日來東奔西走商演，為稍後的個人音樂會熱身。龔嘉欣則獲公司高層樂易玲捧場兼獻吻，力證其受寵度有增無減。

陳山聰近日飽受眼瘡困擾，熱愛工作的他趁日前飛往金邊商演前，決定「引刀一快」，休息了兩天大致上已大礙，前晚即轉抵馬來西亞，會合馬國明、蕭正楠、朱敏瀚及龔嘉欣等齊齊於雲頂登台。山聰已回復「靚仔樣」，並以一曲《狂野之城》打頭陣揭開序幕，台下立時歡呼聲不絕！演出期間他不停被台下粉絲追問熱播劇《奪命提示》劇情，即半開玩笑指自己才是Big Boss，着大家要繼續追睇本星期大結局，保證有意外驚喜。

山聰昨日接受電話訪問時表示：「能夠同成班兄弟姐妹一齊開騷，感覺好開心，現場氣氛又好好，嚟緊我26號會喺佛山舉行個人音樂會，就當之前熱身囉。」而在金邊商演時，台下觀眾反應同樣不俗，難怪他笑言：「原來柬埔寨都有好多人睇我嘅劇集㗎！」

蕭正楠搵奶粉錢 「新手爸爸」蕭正楠同樣搶鏡，他於台上打趣指自己是來賺奶粉錢：「BB出世後我首次離開屋企咁耐，我因為你哋（觀眾）拋低屋企人，你睇你哋幾重要吖！每次嚟馬國都會帶手信返香港，今次要買榴槤嘞，返到屋企要跪（榴槤殼）嘞！」久未拍劇而傳出約滿無綫的龔嘉欣以一襲紫色靚裙登場，狀態不錯，更先後獻唱《至少還有你》及《紅日》等，她自侃唱功麻麻，期間走近台邊與粉絲近距離互動，獲公司高層樂易玲獻吻，以行動力證其地位「穩如泰山」。

馬國明獲安排以壓軸嘉賓身份出場，一曲《當年情》搞到山頂區觀眾起哄。他坦言自己並非專業歌手，不會對唱歌感到壓力，尾聲更半開玩笑說：「祝馬國明天放假一天啊！」搞到全場爆笑，獲讚有幽默感。