羅密歐在場 兩兄弟有你冇我 布魯克林與家人擘面 拒為Victoria慶生

碧咸嫂Victoria上周四迎接51歲生日，她與家人於遊艇上開慶祝派對，不過盛傳與全家反面的大仔布魯克林與新抱妮歌娜佩絲沒有出席，亦沒有於社交網祝壽！

英國前球星碧咸（David Beckham）的英國女子組合辣妹（Spice Girls）前成員老婆Victoria本月17日踏入51歲，翌日她於社交網站分享與老公、二仔羅密歐（Romeo）及女兒夏柏（Harper）於遊艇上開生日派對的照片，留言表示：「多謝令我生日咁特別！我家人同朋友，我好愛你哋。」幾年前她44歲慶生時的「蛋糕」全由西瓜、草莓與藍莓砌成，當時照片曝光後，被網友批評她為減肥做法太過火，今次終於捧住一個真正忌廉蛋糕合照，肯「放下身段」！

大仔結婚周年 碧咸夫婦冇祝賀 碧咸、羅密歐與細仔告斯（Cruz）都在社交網祝Victoria生日快樂，然而大仔布魯克林（Brooklyn）與其美國女星妻子妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）卻只上載他們參加《Coachella音樂節》的玩樂照片，絕口不提Victoria，與他們往年表現完全不同，令一家不和的傳聞更盛。

不和的原因正是羅密歐的英國女模新歡Kim Turnball，她於2016年曾與布魯克林拍拖，布魯克林質疑她先後瞄準兩兄弟是動機不良，與家人激烈爭執，更表示未來如果家族聚會有Kim在場，他們就不會出席。上周布魯克林與妮歌娜結婚3周年紀念，碧咸夫婦亦沒有於社交網留言祝賀。