暢所欲玄：運勢受阻的家居布局

家居風水與財運、健康、事業息息相關，以下看看一些影響運勢的家居布局。

1.卧室大客廳小：客廳是家中聚財納氣的重要場所，而卧室則是私密空間，宜小而温馨。若卧室過大而客廳過小，代表主次顛倒，財運不穩，容易導致家中氣場失衡，財運難以聚集。化解方法：盡量擴大客廳空間，減少卧室不必要的家具。可在客廳放置綠植或風水擺件，增強氣場。

2.樓梯電梯在房中央：房屋中央是風水的「太極位」，宜靜不宜動。若樓梯或電梯位於房屋中央，容易導致居住人氣場紊亂，運勢受阻。化解方法：若無法改變結構，可在中央位置放置棕色地氈或風水品化解。同時，避免在此區域堆放雜物。

3.廁所位於吉位：廁所是家中污穢之氣聚集之地，若位於吉位（如財位、文昌位），容易破壞該方位的正能量，影響居住者的財運與事業，或健康問題頻生。化解方法：保持廁所乾燥清潔，定期通風。可在廁所內放置天然香熏或綠色植物。若條件允許，可在吉位放置屏風或門簾，阻隔不良氣場。

4.家中門多氣雜：門是氣口，家中門過多或布局不當，導致居住人注意力不集中，氣場渙散，難以聚財。化解方法：減少不必要的門，或使用門簾遮擋，可在主要氣口放置屏風或玄關。

玄學名師黃楚淇