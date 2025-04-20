台灣女星歐陽妮妮去年底誕B仔，與藝人老公張書豪一家三口幸福滿瀉！前日妮妮上載旅行照，在飛機上攬着囝囝溫馨合照，寫道：「第一次帶兒子飛飛，成功！謝謝兒子很配合，這幾張大概是覺得媽媽拍夠沒？快給我喝內內（奶奶）哄我睡覺，結果最後爸爸哄睡成功。」她拍下老公抱着好夢正甜的囝囝，絕對是稱職的「神隊友」。