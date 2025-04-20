結婚8周年閃盲網民 郭富城肉麻冧方媛：愛如初見

天王郭富城（城城）出名是「愛妻號」，他與37歲內地網紅方媛於2017年結婚，育有一對寶貝女Chantelle與Charlotte，兩口子跨過「7年之癢」，前日同步在社交網放閃，紀念結婚8周年這個大日子！

城城大晒慶祝靚相，送上一大紮粉紅鮮花給太太，又準備好蛋糕，充滿儀式感；而方媛一臉幸福地捧着鮮花，笑容甜到漏。兩口子又與囡囡齊齊做出「8」字手勢，一對寶貝女充當「最強電燈膽」，雖然用黑超圖案遮眼，但仍可見笑容甜美，場面溫馨！

Keep住心動 城城冧爆寫道：「親愛的老婆，時光為證，愛如初見。結婚八周年快樂」，而方媛亦回覆：「親愛的老公，八年不是把愛過成習慣，而是把習慣過成新的心動，結婚八周年快樂！」大方分享夫妻相處之道，不少圈中好友包括蔡卓妍、張繼聰等送上祝福，而網民亦紛紛祝他們永遠幸福。

城城將於今年10月「登6」，婚後的他逆齡生長，絲毫未見走樣，與年輕一大截的方媛站在一起，未有察覺太大距離，有網民幽默說：「完全看不出他比老婆大22歲是甚麼妖術！」