獨家專訪：「筍盤」男友開綠燈 樂宜盡情行性感 向前度示威

身材火辣的「DJ女神」樂宜今年將發力向DJ界、演藝界及時尚界全方位進攻，愛情方面亦如魚得水，成功脫單，冧爆透露金融才俊男友支持她行性感，實行向前度示威！

樂宜與前公司完約後沉靜了一排，近日頻頻到健身室做Gym，為未來工作鍛煉身形。她透露近日與友人合資經營韓國運動服生意，提到兩年前曾經因為搞生意與友人反目，直言沒有被嚇怕，心口掛個「勇」字：「兩年前開過美容院，冇半年就不歡而散，但突然好想再做生意，係機緣巧合，運動服幾健康又可以自肥。」雖然樂宜形象似運動型女生，但自嘲事實上甚少做運動，笑言希望形神俱似，故特意請私人教練指導：「依家趨勢興翹臀，想鍛煉Pat Pat再性感啲同埋練馬甲線，希望有日練到，不過教練話要一年半載。」她又表示做運動時喜歡有人陪，所以感染了身邊朋友一起做運動。

望培育接班人 單身了一段日子的樂宜又自爆蜜運成功，男友是金融才俊，已拍拖一年。談到前度因為不喜歡她暴露導致分手收場，樂宜表示：「依家男友畀我嘅意見係平時冇需要性感，工作時性感可以接受。男友精神上嘅支持我覺得好緊要，無論生意、拍戲同DJ都係。」又表示將會跟師傅學花式打碟，因為看到外國的花式打碟加入轉圈和打觔斗元素，希望能跳出打碟框框。她自言做DJ女神快10年，有機會也想開班授徒培育「樂宜女神組」，發掘接班人。