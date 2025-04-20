兩地男神合體 周杰倫地膽帶路 孖山下智久夜遊台北

台灣天王周杰倫與日本男神山下智久孖咇夜遊台北，除了在咖啡店聚會之外，周杰倫還邀請對方到家中賞畫、歎紅酒，玩得不亦樂乎，更有不少粉絲成功捕獲兩大男神合體。

日本男神山下智久去年12月快閃遊台，欣賞好友周杰倫在台北大巨蛋舉行的演唱會，時隔4個月，山下再次低調訪台，更相約對方夜遊。前晚，兩人各自在社交網限時動態分享與其他好友在咖啡店聚會的合照，周杰倫興奮發文：「歡迎」、「騎車逛起來」、「繼續夜遊」，山下轉發貼文並留言：「Thank you Jay san」、「快樂的夜晚，謝謝哥們！」他還上載疑似到訪周杰倫家中賞畫及歎紅酒的照片，表示：「Hanging out with jaychou! Thank you always. Lucky day! 」當日有不少粉絲在咖啡店捕獲二人的身影，據悉，該店位於大安區，鄰近周杰倫家，一行人之後又轉場去了另一家營業至深夜的咖啡店。

仔女暴風成長 另外，周杰倫與太太昆凌結婚10年，育有2女1子，一家5口其樂融融。近日，周杰倫在社交網分享了兩段影片，第一段是他數年前帶子女外遊，大女兒Hathaway體形嬌小，獨自走在前面，之後鏡頭轉到周杰倫身邊，他拖住細仔Romeo漫步，畫面溫馨。

至於第二段影片，正是他們時隔數年重遊舊地，走在同一街頭並以同一角度拍下的片段，只見Hathaway依舊走在前面，但明顯長高不少。最令網民驚喜的是，周杰倫在第一段影片中拖住的Romeo，在第二段影片中竟「變身」為好友杜國璋，突如其來的「換角」讓網民捧腹大笑，紛紛留言：「這兒子長得好着急。」